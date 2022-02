I trend di interior design per il 2022

Il 2022 sarà, per l’interior design, all’insegna dell’armonia fra funzionalità ed estetica. Vediamo, allora, quali saranno i trend più significativi in materia di arredamento per i prossimi mesi. In bagno, per esempio, saranno privilegiati materiali come il cotto levigato, la pietra e il legno, spesso affiancati a tonalità cromatiche quali il beige, il marrone e il verde che evocano gli elementi naturali. Per lo stesso motivo, grande spazio sarà riservato alle piante, che contribuiscono ad arredare in modo sempre efficace. Nella camera dei bambini, invece, originalità e creatività dovranno essere garantite dalle tinte molto accese, che prenderanno il posto delle più tradizionali tonalità pastello. Via libera, quindi, al giallo senape, all’arancione e al rosso, da affiancare al legno chiaro o ad altri materiali naturali.

In camera da letto

Per quel che riguarda la camera da letto, le parole chiave a cui fare riferimento sono serenità e comfort, come è ovvio che sia per un ambiente dedicato al riposo e al sonno. Per raggiungere questo obiettivo si può ricorrere a mobili ricercati e a colori fuori dal comune improntati alla filosofia hygge e più in generale allo stile nordico. Il grigio polvere, il beige e il sabbia sono tonalità neutre che avranno grande successo per tutto l’anno.

La cucina minimal

In cucina, invece, il desiderio di innovazione dovrà assecondare la necessità di rilassarsi. In termini pratici, questo vorrà dire puntare su una cucina a penisola o a isola, in grado di coniugare ambienti diversi per una convivialità ottimale. Così, si ha a disposizione la possibilità di vivere la quotidianità senza limitazioni. Lo stile minimal sarà in voga, come pure quello industrial, caratterizzato dalla scelta di materiali quali il vetro, l’acciaio, il rame e il bronzo.

La zona living

Tema centrale per l’ Arredamento casa è, ovviamente, lo stile della zona living, che è sempre il fulcro di ogni appartamento. Ecco perché deve essere rilassante ma al tempo stesso accogliente, compatibilmente con i limiti di spazio. Vale la pena di puntare sugli elementi naturali, sotto forma di fiori e piante, così da dare vita a una piccola grande giungla urbana, a cui può contribuire anche l’impiego di carta da parati con un tocco esotico. Se possibile, meglio puntare su un divano di grandi dimensioni, magari incorniciato da una libreria sospesa, idealmente realizzata con materiali riciclati.

Le tendenze da inseguire

Lo smart working è ormai una realtà per molti di noi, ed è per questo motivo che quando si pensa a come arredare la casa non si può fare a meno di tenere conto di un ambiente per l’home office. Anche in soggiorno va bene, perché oggi le scrivanie a scomparsa e i tavoli salvaspazio offrono la possibilità di usufruire di un ambiente di lavoro anche quando la superficie è limitata. D’altra parte, una delle tendenze del 2022 sarà quella dell’open space, così da ampliare gli spazi e dare vita al tempo stesso ad atmosfere improntate alla convivialità. Il suggerimento è di puntare sui contrasti di stile, magari accostando country chic e urban, senza dimenticare il valore che oggi ha assunto la sostenibilità ambientale, anche sotto il profilo del risparmio energetico.

I materiali

Proprio per questo, si assiste a un ritorno dei materiali naturali, come la pietra e il legno: la prima è adatta ai lavelli e ai piani da cucina, ma può essere utilizzata anche per pareti interne capaci di offrire un piacevole effetto rustico; il secondo, invece, è sempre versatile e in grado di dare un tocco personale alla casa. Infine, da non dimenticare i giochi di luce e gli effetti luminosi che si possono ottenere con il vetro.