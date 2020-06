I tifosi si mobilitino per salvare la serie A2, donazioni anche a rate

Una somma di 500 euro, anche a rate, da donare alla Fortitudo Agrigento tramite la Fondazione AGireinsieme.

Il neo presidente Gabriele Moncada si affida ancora ad una nota stampa per rendere noto il progetto di raccolta fondi per salvare la serie A2.

Come si ricorderà il mainsponsor Salvatore Moncada ha ridimensionato il budget annunciando di voler ripartire dalla serie B. Una scelta dettata dalla crisi economica dovuta all’emergenza coronavirus. La scorsa settimana è arrivato l’annuncio dell’avvicendamento alla presidenza. Salvatore Moncada ha lasciato il ruolo apicale della società al figlio Gabriele, 29enne, laureato in economia, impiegato nell’impresa di famiglia e appassionato di basket.

In questi giorni Gabriele ha incontrato i tifosi del gruppo “Fortitudo Family” capeggiati dal presidente Giuseppe Grimaldi.

I tifosi hanno manifestato la volontà di voler sostenere la società con una sorta di azionariato popolare sul modello di altre società.

Ed ecco che è nata l’esigenza di un contenitore che potesse raccogliere queste donazioni: “Uniti per lo sviluppo, la valorizzazione la promozione della cultura sportiva”. La Fondazione e la Ssd Fortitudo Agrigento, hanno annunciato l’iniziativa a supporto dei progetti biancazzurri.

Collante tra società e tifosi sarà dunque la Fondazione AGireinsime.

“Tutti possono fare una donazione sposando la mission della Fondazione Agireinsieme, sostenendo la crescita del nostro territorio e della nostra comunità. Tutti coloro che faranno una donazione che siano persone fisiche, professionisti e piccole aziende potranno godere delle detrazioni o delle deduzioni fiscali oggi ancora più vantaggiose rispetto al passato”. A parlare del progetto è Gabriele Moncada, che nei prossimi giorni sarà nominato nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Ssd Fortitudo e dunque rinnoverà tutti gli organi sociali.

“Questo – si legge nella nota – è il primo passo di un grande progetto che prevede tante novità nell’ambito sociale e sportivo al quale tengo davvero tanto. Sono felice che La Fondazione Agireinsieme abbia deciso di sostenere molte iniziative della SSD Fortitudo Agrigento. La Fondazione Agireinsieme e la SSD Fortitudo Agrigento cammineranno mano nella mano per dare alla nostra comunità una rinnovata speranza”.

“La Fondazione – si legge ancora nel comunicato – da anni a sostegno dell’attività sociale, persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che provengono dalla comunità agrigentina, propone di valorizzare la cultura sportiva di qualità e in modo particolare i principi della lealtà sportiva ed il fairplay, nonché di sostenere il talento agonistico, l’educazione fisica nelle giovani generazioni e l’inclusione sociale nello sport”. Sul sito della Fortitudo è stato pubblicato l’iban per le donazioni.

L’obiettivo è quello di raggiungere almeno 200 quote da 500 euro, altrimenti sarà difficile rivedere la Moncada in A2. Chi dona la quota avrà in cambio 3 abbonamenti.