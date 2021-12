I tappi di plastica per Biagio Conte, raccolta anche per il 2022

L’idea è semplice ma efficace: raccogliere i tappi in plastica dei flaconi di detersivo, shampoo, bottiglie, latte o di qualsiasi contenitore che ne abbia uno. Il tutto verrà poi portato ad una ditta specializzata nel riciclaggio che li paga e, infine, tutto il ricavato verrà dato in beneficenza alla missione speranza e carità di Biagio Conte a Palermo. L’iniziativa, da qualche anno, è partita da Agrigento contagiando diverse parti della Sicilia e si rinnova anche per il 2022. L’idea è dell’ex capo scout Dino Boschetti.

Da tanti anni grazie a tanti privati, attività commerciali ed associazioni vengono raccolti i tappi di plastica di ogni tipo, bottiglie, detersivi ed altro per essere portati in un impianto di riciclo dell’agrigentino e ricavare una somma da destinare alla missione. Per il 2021 sono stati riciclati quasi 10 tonnellate di tappi e raccolti più di 1.500,00 euro. Per ogni contatto si può inviare un messaggio su whatsapp al numero 3807985180