I “tammurinara” per le vie cittadine, al via i festeggiamenti in onore di San Calogero

Con i “tammurinara” percorrere le principali vie cittadine al via oggi, sabato 18 giugno, i festeggiamenti in onore di San Calogero. L’attesa comunque è tutta per domenica 3 luglio con il ritorno del Santo nero tra la gente, dopo due anni di pandemia, ma con una prima volta: nessuno potrà salire sulla statua all’uscita dalla Chiesa, né salirci sopra per abbracciarla e baciarla, durante la processione. Questi giorni di giugno sono dei “tammurinara”. Il rullo dei tamburi ha invaso la città, ed ha tenuto compagnia agli agrigentini.