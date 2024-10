Dopo 22 concerti (tutti Sold-Out), oltre 32.000 spettatori e nuovi shows in programmazione in tutta Italia e all’estero, fa tappa Sabato 4 e Domenica 5 Gennaio al Teatro Pirandello di Agrigento con una edizione speciale: “Freddie & Friends”, Special Christmas Edition. Un fantastico cast di artisti si esibiranno sullo stesso palco interpretando Freddie Mercury, Brian May, Montserrat Caballè, David Bowie, Elton John e Michael Jackson. Il tutto eseguito tra uno straordinario corpo di ballo, effetti speciali e proiezioni emozionanti.

Splendidi costumi, make-up e acconciature create ‘ad hoc’ faranno di questo spettacolo uno show magico, realistico e unico. “Freddie & Friends”, Special Christmas Edition. Il piu’ grande spettacolo dedicato a Freddie Mercury in un edizione unica ed emozionante. Sabato 4 e Domenica 5 Gennaio – ore 21- Teatro Pirandello – Agrigento. I biglietti si possono acquistare presso agenzia Planetpay – ticketone al Viale della Vittoria numero 211 ad Agrigento.

