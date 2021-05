I soggetti abilitati a fornire prestiti online

La tendenza a fornire prestiti mediante sistemi informatici e telematici, per la loro rapidità e la flessibilità nell’operare concretamente, è in costante aumento. Ciò significa che si stanno moltiplicando i soggetti sul territorio dello stato italiano, appartenenti ad uno speciale elenco, abilitati ad offrire un servizio di finanziamento flessibile rivolto ad una vasta gamma di possibili beneficiari come giovani lavoratori, bisognosi di pronta liquidità per l’acquisto della loro prima auto, oppure pensionati che vogliono godersi la vita, dopo tante fatiche, e dilazionare una determinata spesa, in un ampio arco temporale, senza preoccupazioni eccessive.

Soggetti diversi ma requisiti comuni per la richiesta di prestito

Occorre sottolineare che, nonostante il proliferare di banche e finanziarie sul territorio, si riscontra una certa uniformità per quanto attiene ai requisiti indispensabili al momento della sottoscrizione del prestito personale con l’ente creditore. Si tenga presente che sono molteplici le banche che erogano prestiti online a livello nazionale o su base regionale. In molti casi, questi soggetti hanno sostenuto grandi investimenti per dotarsi di sistemi telematici di ultima generazione per un controllo completo sui requisiti fondamentali come la maggiore età, la generale situazione patrimoniale e per accertare la loro sussistenza reale al momento della sottoscrizione del sostegno. La verifica può protrarsi per più giorni e richiede molta cautela da parte dell’operatore quando la richiesta di finanziamento interessa cifre ragguardevoli, fino ad un massimo di 80000 euro. Un bel gruzzoletto a disposizione che può rivelarsi comodo in tante situazioni.

I prestiti online come nuovo format dei classici prestiti banca

I prestiti online, pur caratterizzati da peculiari modalità di esecuzione di nuova generazione, sono parte integrante della più ampia categoria dei prestiti banca insieme alla cessione del quinto. Essi sono strumenti, chiamati in gergo tecnico contrattazioni, offerti dalle società di credito e pensati per soddisfare eventuali necessità della vita quotidiana di un singolo individuo maggiorenne oppure di un’intera famiglia.

Una liquidità soggetta a condizioni contrattuali

Il rilascio della liquidità è condizionato all’apposizione di una firma autentica sul contratto, redatto dalla società di credito con il sistema delle condizioni generali di contratto, che fissa una serie di clausole da rispettare pedissequamente come l’importo finanziato dall’ente, l’ammontare rateale, i tempi per la restituzione della somma, l’indicazione degli interessi e le sanzioni previste nel caso di inadempimento del contratto stipulato con il finanziatore. Quest’ultimo, di solito, per evitare spiacevoli inconvenienti o futuri inadempimenti del sottoscrittore, accerta l’esistenza di adeguate garanzie patrimoniali come la restituzione del capitale o la presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in una fase antecedente al momento della sottoscrizione. A seguito di una valutazione discrezionale compiuta dal soggetto creditore, la richiesta potrebbe ugualmente essere accolta, anche in assenza di certe garanzie patrimoniali, ma con un aumento dei tassi d’interesse generalmente praticati su piccole somme. Questo aspetto è un segnale forte della enorme versatilità che interviene a contraddistinguere i prestiti banca come forma di accesso al credito semplificata e aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.