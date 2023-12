Con l’approssimarsi delle festività Natalizie e di fine anno i soci del Rotary Club di Agrigento, guidato dal presidente Giuseppe La Mendola, in collaborazione con i giovani del Rotaract, questa mattina hanno dato il loro contributo nella cucina della Mensa della Solidarietà di via Gioeni ad Agrigento. I soci del sodalizio si sono messi volontariamente a disposizione per preparare e servire i pasti alle persone in difficoltà che si rivolgono alla struttura. Consegnati anche gli immancabili panettoni che nei prossimi giorni saranno condivisi dagli 85 “ospiti” abituali della Mensa gestita dalle suore.