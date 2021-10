I “Sitari”nella guida pizzerie Gambero Rosso

Ancora successi per la pizzeria dei Sitari. E’ l’unica pizzeria ad Agrigento segnalata con i “tre spicchi” dalla guida “Pizzerie d’Italia 2022” edita da Gambero Rosso: I Sitari, con un punteggio che li colloca tra le migliori 96 insegne d’Italia, è anche uno dei nuovi ingressi presenti nella nona edizione della pubblicazione che, dopo la pandemia, torna ad assegnare i voti alle principali insegne del Paese dove è possibile gustare una pizza prelibata.

Per la classifica riservata alle pizzerie, nella regione, è stata fatta una selezione accurata che la famosa pizzeria agrigentina che si trova in viale Leonardo Sciascia a Villaggio Mosè ha superato con successo