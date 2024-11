“In occasione del suo trasferimento dalla Prefettura di Agrigento a quella di Vicenza, desideriamo esprimere a nome dell’intera provincia di Agrigento il nostro personale e più sentito ringraziamento per il suo instancabile impegno e la sua dedizione durante il periodo trascorso nel nostro territorio”. Lo scrivono i 43 sindaci della provincia di Agrigento in una lettera di commiato al prefetto di Agrigento Filippo Romano che è stato trasferito a Vicenza.

“Il suo lavoro ha contribuito in modo significativo a rafforzare il legame tra le istituzioni e le cittadinanze – continua la nota dei primi cittadini -, a promuovere la sicurezza e il benessere delle nostre comunità, e a risolvere le sfide più complesse con professionalità e disponibilità. La sua leadership ha fatto la differenza, non solo per l’efficienza amministrativa, ma anche per la capacità di ascolto e per la sua visione lungimirante”.

“Il suo trasferimento rappresenta una grande perdita per la provincia di Agrigento, ma siamo certi che a Vicenza saprà continuare a portare avanti, con lo stesso spirito di servizio e passione, la sua nobile missione. Le auguriamo ogni successo in questa nuova fase del suo percorso professionale e personale. Non possiamo che esprimere la nostra più profonda gratitudine per quanto ha fatto e per l’eccellente modo in cui ha rappresentato lo Stato nei nostri Comuni. Con stima e affetto – concludono -, le auguriamo ogni bene per il futuro, sicuro che i legami che ha creato in provincia di Agrigento rimarranno forti e duraturi. Con i migliori saluti, i Sindaci della provincia di Agrigento”.

