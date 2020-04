Lo scorso anno Margherita Trupiano ha realizzato un inedito documento sui riti del venerdì Santo ad Agrigento ed in particolare sull’ allestimento del simulacro dell’Addolorata per la processione. Nella notte che tra poche ore si sarebbe dovuta svolgere, se non avessimo vissuto questi giorni di angoscia ed emergenza covid19.

Sarebbe accaduto ancora. In questo modo, e con la stessa silenziosa, mistica emozione, Il mio servizio. Margherita Trupiano