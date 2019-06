I record di Giusi Parolino: primo posto nel lancio del disco e vittoria nel giavellotto

CATANIA. Grandissimo risultato della Sal Catania che, grazie alle atlete Giusi Parolino, Irene Messina, Rosaria Marcellino, Suelen Spitaleri, Grazia Reale, Antonella Esposito, Domenica Giuliano, Laura Torre, Lorena Marano, Lucia Galatioto, riesce ad ottenere con 11022 punti l’accesso alla finale nazionale che si svolgerà a Ariano Arpinio -Avellino il 28 e 29 settembre.

Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia e la Società A.S.D. Scuola Di Atletica Leggera Catania hanno organizzato 8 e 9 giugno allo stadio di Atletica Leggera “Tino Pregadio” i campionati di società, per tutte le categorie maschili e femminili.

Ancora una volta Giusi Parolino non smette di affermare il suo valore nelle competizioni.

Impegnata nelle gare di domenica la campionessa italiana, ha conquistato un primo posto nel lancio del disco e l’ennesima vittoria nel lancio del giavellotto.

Come se non bastasse, a poco più di una settimana stabilisce, con la misura di 30,34 il nuovo record siciliano.

Nonostante i 39 gradi e un’attesa in pedana di quasi un’ora sotto il sole rovente, sono riuscita a migliorare ancora una volta la mia misura e questo per me è un dato importantissimo perchè mi da l’ennesima conferma di poter ritornare presto ai miei metri – dichiara Giusi Parolino, soddisfatta. Sono molto felice per il grande risultato ottenuto dalla Sal Catania, i mie complimenti vanno al presidente Giuseppe Sciuto e a tutte le mie bravissime compagne di squadra che hanno dimostrato un grande valore atletico e umano”.

La giavellottista agrigentina nota per la sua umiltà e altruismo, è da molti anni impegnata sul piano umano e sociale. Sempre pronta nell’infondere ai giovani la cultura del rispetto della salute e dell’ambiente, in questi giorni ha dato l’ennesimo segnale di amore per lo sport come stile di vita. Infatti presso la scuola Bersagliere Urso di Favara non soltanto ha premiato i ragazzi nelle gare di fine anno, ma ha tenuto un importante discorso sul valore dello sport contro la lotta al bullismo, con particolare attenzione (rivolta anche ai genitori presenti) sugli enormi benefici dell’attivita fisica per la crescita psico-fisica dei ragazzi. Giusi Parolino sarà testimonial a metà giugno dell’inaugurazione di una importante struttura che rappresenterà un vero fiore all’occhiello per la bella Sicilia.