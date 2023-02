I reati sono prescritti, niente processo per i fratelli Firetto

I reati sono prescritti e il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Sabrina Bazzano ha emesso una sentenza di non doversi procedere per l’ex sindaco di Agrigento e Porto Empedocle, e attuale consigliere comunale di Agrigento, Calogero Firetto e il fratello Mirko, accusati di abusi edilizi e permessi illegittimi nell’ambito della vicenda giudiziaria che ha portato al sequestro del castello “Colonna” di Joppolo Giancaxio, destinato a sala trattenimenti per matrimoni.

I legali difensori dei Firetto, gli avvocati Angelo Farruggia, Gaetano Caponnetto, Vincenzo Caponnetto e Antonino Reina, prima che venisse aperto il dibattimento hanno chiesto al giudice di dichiarare la prescrizione dei reati. La struttura, sotto sequestro da circa 4 anni, potrebbe presto tornare alla famiglia Firetto se il giudice dovesse accogliere la richiesta della difesa di restituirlo ai proprietari alla luce della chiusura del procedimento penale.