L’impegno delle scuole di Agrigento nel contrasto all’uso di droghe: La rete regionale SHE promuove un incontro e uno spettacolo teatrale

Agrigento, 29 maggio 2025 – Si terrà martedì 3 giugno alle 9:30 al Teatro Luigi Pirandello l’incontro e la performance teatrale promossi dalla rete regionale SHE – Salus, nell’ambito del progetto @LAB_School. Azioni a contrasto e prevenzione delle dipendenze, finanziato dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana. L’iniziativa è coordinata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e vede come scuola capofila l’Istituto Comprensivo “Giulio Emanuele Rizzo” di Melilli (Siracusa).

L’evento si inserisce nel contesto del progetto regionale, che promuove salute e benessere tra i giovani, con attività parallele che coinvolgono le nove province siciliane. L’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi delle dipendenze da droghe, creando un modello educativo che unisce scuola, sanità, arte, famiglie e territorio.

L’incontro di Agrigento sarà arricchito dalla partecipazione di Francesco Zavatteri, presidente de La Casa di Giulio, e organizzato in collaborazione con l’ITET ‘Leonardo Sciascia’, scuola polo per la provincia di Agrigento della rete SHE, guidata dalla prof.ssa Milena Siracusa. L’evento è destinato agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado e del biennio delle scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, il programma prevede la partecipazione delle associazioni Vivi Sano, La Casa di Giulio e Raizes Teatro.

Seguirà la performance teatrale ‘I ragazzi di Ballarò’, scritta e diretta da Alessandro Ienzi della Compagnia Raizes. Lo spettacolo offre uno spaccato drammatico delle vite segnate dalla dipendenza da eroina e crack, raccontando la trasformazione del quartiere palermitano di Ballarò da luogo di vita vibrante a simbolo di abbandono e dolore.

L’incontro, aperto alla cittadinanza e trasmesso in diretta streaming, vedrà la partecipazione di rappresentanze di istituti scolastici, dirigenti scolastici, operatori sanitari, autorità locali e rappresentanti della Consulta giovanile provinciale. “Portare il tema delle dipendenze giovanili dentro il Teatro Pirandello significa riconoscere alla cultura un ruolo essenziale nella prevenzione”, ha dichiarato il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Agrigento, Bernardo Moschella. “Il teatro, l’arte, la parola diventano strumenti di ascolto, riflessione e crescita per le nuove generazioni”.

Il progetto proseguirà a ottobre con un secondo appuntamento ad Agrigento, presso l’Istituto Comprensivo ‘Esseneto’, con l’artista Igor Scalisi Palminteri, che condurrà il laboratorio ‘300 grammi’ e il Laboratorio di Pittura Collettiva, un’esperienza partecipativa per promuovere inclusione, creatività e consapevolezza attraverso la pittura e la musica.

L’iniziativa rientra nell’impegno delle scuole agrigentine a contrastare l’uso di droghe, promuovendo un cambiamento culturale attraverso l’educazione, la sensibilizzazione e l’arte.

