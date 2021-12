I migliori panettoni artigianali del 2021, Angelo Trupia presente

La vita è troppo breve per mangiare panettoni cattivi. Ma scegliere quelli buoni è diventato un lavoro. Il consiglio è di affidarsi quindi ad un nome noto, che lavora con passione e che usa prodotti di qualità. Tra questi si sta facendo strada Angelo Trupia di Pizza Stadio Mosè, che da un paio di anni proprio a ridosso di Natale, spedisce panettoni anche al nord Italia. Si tratta di un panettone artigianale che per assaggiarlo al suo meglio va mangiato in circa una settimana, dieci giorni al massimo, altrimenti la sua bontà svanisce giorno dopo giorno, vanificando la preparazione. I Panettoni di Pizza Stadio si possono assaggiare al Pistacchio, Nocciola, ma anche il tradizionale con frutta candita e mandorle tostate. A parte “i soliti noti” , spesso segnalati anche da questo giornale, per le vostre feste, vi consigliamo di provare i panettoni di Angelo Trupia (FOTO).