“I luoghi del Cuore”: Si vota fino ai 15 dicembre, ecco la classifica provvisoria dei più votati nell’agrigentino  

AGRIGENTO. La bellezza del territorio in vetrina. Sosteniamola partecipando al X° Censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Tra i più votati nell’agrigentino la Scala dei Turchi, il Teatro Andromeda, la Biblioteca Lucchesiana e Maddalusa.

È possibile dare un voto a più Luoghi. Ecco il link per votare:

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo?search=agrigento

Manca ancora un mese alla conclusione della 10ª edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Fino al 15 dicembre 2020 sarà possibile votare i propri luoghi più amati e contribuire così a tutelarli, farli conoscere o salvarli da degrado e abbandono, come afferma il Presidente FAI Sicilia e Capo delegazione ad interim di Agrigento, Giuseppe Taibi: “Si tratta di un’occasione unica per esprimere il proprio amore per il nostro territorio e condividerlo con chi riconosce nelle sue bellezze la propria identità. Votare i luoghi del cuore – sottolinea – è un gesto semplice e concreto per partecipare alla cura ed alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, culturale e ambientale. Siamo al rush finale – conclude Taibi – è adesso importante potenziare la raccolta con il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e scuole”.

I giochi, dunque, sono ancora aperti perché si sta entrando nell’ultimo mese dell’iniziativa, durante il quale tradizionalmente si registra una maggior mobilitazione, da parte dei singoli cittadini o dei comitati, per stimolare le votazioni a favore delle realtà territoriali a loro più care.

Ecco, di seguito, i Luoghi della Provincia di Agrigento che occupano ottime posizioni nella classifica provvisoria generale: Scala dei Turchi, Realmonte (AG), 16°posto e 8411 voti; Teatro Andromeda, Santo Stefano Quisquina(AG), 73° posto e 3273 voti; Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, Santo Stefano Quisquina(AG), 141°posto e 1889 voti;Biblioteca Lucchesiana, Agrigento, 158°posto e 1668 voti; Officina delle Tradizioni Popolari, Agrigento, 176° posto e 1402 voti; Castello incantato, Sciacca (AG), 227° posto e 992 voti; CasaSciascia, Racalmuto (AG), 257° 856 voti; Maddalusa, Agrigento, 360° posto e 583 voti, ed altri ancora che è possibile valutare e votare con queste semplici istruzioni per il processo di voto:

1Vai sul sito www.iluoghidelcuore.it

2digita il NOME del LUOGO in cerca un luogo

3clicca su “vota con 1 clik”, segui le semplici istruzioni per la registrazione e il gioco è fatto!

Votare e far votare il più possibile il proprio “luogo del cuore” è utile per tre motivi: dopo l’annuncio dei risultati finali, a fronte della presentazione di un progetto concreto verranno assegnati rispettivamente 50.000, 40.000 30.000 euro ai primi 3 luoghi classificati e 20.000 euro al bene al primo posto delle classifiche speciali “Italia sopra i 600 metri” e “Luoghi storici della salute”; inoltre al luogo più votato via web sarà destinato un video, storytelling o promozionale, curato dal FAI ;

I luoghi che al termine del censimento avranno ricevuto almeno 2.000 voti potranno accedere al consueto Bando per la selezione degli interventi e presentare alla Fondazione una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria di cui verrà poi valutata l’idoneità a ricevere i fondi resi disponibili da Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto. Il numero di voti è uno degli otto parametri di valutazione e maggiore è la loro quantità più alto è il punteggio in palio;

Per partecipare al censimento basta collegarsi al sito https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo?search=agrigento e votare il proprio luogo del cuore. È possibile dare un voto a più Luoghi.

Oppure, con moduli cartacei di raccolta voti dedicati a ogni “Luogo del cuore”, scaricabili dal sito www.iluoghidelcuore.it.