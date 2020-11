I luoghi del cuore del FAI: nuova classifica provinciale

Settimana dopo settimana, mese dopo mese, continua la decima edizione del censimento nazionale I Luoghi del Cuore, la campagna per i luoghi italiani da non dimenticare promossa dal FAI, che in provincia di Agrigento ha raggiunto, dal 6 maggio ad oggi, una soglia ragguardevole di voti. Il buon risultato fin qui ottenuto, testimonia che ognuno di noi è emotivamente legato a luoghi unici che rappresentano una parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre. La campagna prosegue fino al 15 dicembre; c’è, dunque, ancora tempo per raccogliere voti e modificare le posizioni delle classifiche parziali.

L’ultimo aggiornamento, che ha sommato i voti cartacei e digitali, ha avuto l’effetto di ridefinire la classifica parziale in provincia di Agrigento.

Resta saldamente in testa alla classifica la Scala dei Turchi di Realmonte, mentre il Teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina continua a guidare nell’agrigentino la sezione dedicata all’Italia sopra i 600 metri.

Tra le novità in classifica segnaliamo il superamento dei 2000 voti della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento; la massima istituzione culturale agrigentina si attesta, così, a 2034 voti.

Continuano, nel frattempo, a scalare la classifica: Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina (Santo Stefano Quisquina), Officina delle Tradizioni Popolari (Agrigento), Castello Incantato (Sciacca), CasaSciascia (Racalmuto), Maddalusa (Agrigento) Valle dei Templi di Agrigento, Palazzo La Lomia (Canicattì), Isola dei Conigli e Cala Creta (Lampedusa), Chiesa del Carmine (Alessandria della Rocca), Castello Ducale (Joppolo Giancaxio), Museo MeTe (Siciliana) e tanti altri Luoghi che attendono di essere sostenuti con il nostro voto on line.

La campagna del Fondo Ambiente Italiano permette, dunque, ai cittadini di segnalare, attraverso il censimento biennale, i luoghi da non dimenticare.

Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di 2000 voti.

Ecco il link per votare i Luoghi del Cuore in provincia di Agrigento:

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo?search=agrigento.

Votare è veramente semplice. È possibile, inoltre, esprimere più voti. L’invito della Delegazione FAI Agrigento e del Gruppo Giovani è , infatti, quello di votare più Luoghi del Cuore e contribuire così alla loro promozione e valorizzazione.

Continuiamo a votare e far votare i nostri amici e i nostri cari e sostenere questo grande progetto di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio: basta poco per cambiare il destino dei luoghi che amiamo e contribuire ad offrire loro un futuro.