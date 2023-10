Ignoti individui si sono intrufolati in una casa di campagna riuscendo a rubare due fucili calibro 12 regolarmente denunciati. E’ accaduto a Grotte, dove il proprietario, un sessantacinquenne del luogo, a quanto pare, non si era neanche accorto del furto dei fucili. E’ stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per omessa custodia di armi.

Ad effettuare il controllo nell’abitazione rurale sono stati i carabinieri della Stazione cittadina. Il grottese risultava, infatti, intestatario delle armi che al momento degli accertamenti, appunto, non sono state trovate. I militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura, hanno avviato l’attività investigativa.

Nella zona si sono portati anche gli esperti della Scientifica alla ricerca di tracce o altri elementi utili per provare a risalire ai responsabili e soprattutto nella speranza di ritrovare i due fucili.