I giovani di “Gioventù Popolare Siciliana”: “Il servizio per le persone Lgbt è un grande passo avanti”

Giorgio Bongiorno e Alessandro Cuffaro, cofondatori del Movimento “Gioventù Popolare Siciliana” intervengono dopo la notizia del finanziamento di 88mila 828 euro per il progetto “LIBERI DI ESSERCI” al comune di Agrigento. “Riteniamo questo – dicono- sia un grande passo avanti, troppo spesso sentiamo parlare ancora di violenze e discriminazione, anche da parte dei nostri amici. Ringraziamo il Sindaco Miccichè per l’ottimo lavoro svolto fin qui, adesso si dia vita ad un servizio ottimale ed efficiente per dar supporto a chi si trova quotidianamente a vivere il disagio di essere discriminato a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere”.