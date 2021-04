I giovani di Confcommercio Agrigento salutano Zina Sferrazza che dopo 33 anni in Confcommercio va in pensione. Un lungo percorso che ha preso il via il primo giugno del 1988 e che le ha permesso di stare a stretto contatto con i numerosi associati. “Ponendo al centro del suo percorso lavorativo – dicono i giovani di Confcommercio- il lavoro di squadra, ha sempre creduto nel gruppo coeso, capace di portare a compimento ogni obiettivo prefissato. E’ stata senza dubbio un punto di riferimento per la crescita dell’Associazione.”