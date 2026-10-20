Una bambina di appena 12 anni ha evitato il peggio alla periferia di Agrigento, chiamando i soccorsi durante una lite tra i genitori. La discussione tra i coniugi, entrambi quarantenni, era degenerata rapidamente da insulti e minacce si è passati alle vie di fatto. Mentre in casa scoppiava il caos, la bambina, con estrema lucidità, si è spostata in una stanza dell’appartamento e ha composto il 112.

Al telefono ha segnalato con prontezza che la situazione stava sfuggendo di mano, chiedendo l’aiuto immediato delle forze dell’ordine. Le pattuglie, inviate d’urgenza dalla centrale operativa, sono giunte sul posto e sono riuscite a dividere i coniugi, riportando la calma dopo una difficile opera di mediazione. Entrambi i genitori hanno rifiutato le cure dei sanitari del 118.

Al momento non sono scattati provvedimenti d’ufficio. Trattandosi di un reato procedibile a querela di parte, spetterà adesso ai diretti interessati decidere se sporgere una denuncia formale.

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