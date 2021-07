“I Fenici e la Porpora” alla scoperta dei luoghi del “Mito” (VIDEO)

Suggestiva passeggiata con rievocazione storica. Nel pieno rispetto delle normative sanitarie per l’emergenza Covid-19, per la serie: “I Fenici sull’Halycos” si è tenuta sabato scorso una passeggiata con rievocazione, condotta da una guida turistica abilitata e un archeologo, soci dell’associazione, in una delle più belle riserve naturali dell’agrigentino.



A Capo Bianco i rievocatori del Gruppo Storico Akragas dell’associazione The Phoenicians hanno riecreato alcuni momenti del mito dell’estrazione della porpora. Inevitabile un tuffo nelle acque azzurre del mare della spiaggia della Riserva Orientata. Un luogo suggestivo dove si possono ammirare fauna e flora boschiva con presenza di lepri e conigli. Un modo alternativo per conoscere posti incontaminati e spesso poco conosciuti. Alessandra Conti, presidente di the Phoenicians, nell’intervista video da noi realizzata riassume i punti più significativi di questa esperienza. Il punto di incontro dei partecipanti è stato l’ingresso della Riserva Naturale Orientata Foce del Fiume Platani, nei pressi di Borgo Bonsignore, da dove si è proseguito fino al suggestivo Capo Bianco, attraversando la foce del mitico Halycos, il fiume Platani, dove un archeologo, Angelo Cammalleri, ha introdotto la storia di Heraclea Minoa e l’attività emporica alla foce del fiume.A Capo Bianco i rievocatori del Gruppo Storico Akragas dell’associazione The Phoenicians hanno riecreato alcuni momenti del mito dell’estrazione della porpora. Inevitabile un tuffo nelle acque azzurre del mare della spiaggia della Riserva Orientata. Un luogo suggestivo dove si possono ammirare fauna e flora boschiva con presenza di lepri e conigli. Un modo alternativo per conoscere posti incontaminati e spesso poco conosciuti. Alessandra Conti, presidente di the Phoenicians, nell’intervista video da noi realizzata riassume i punti più significativi di questa esperienza. GUARDA IL VIDEO