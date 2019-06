I farmacisti di Agrigento organizzano un network formativo dal titolo “Il consiglio e il cross selling in farmacia”

L’Agifar, l’associazione Giovani Farmacisti di Agrigento, presieduta da Silvia Nocera e la Federfarma di Agrigento, presieduta da Claudio Miceli, rndono noto che martedì 11 giugno, alle ore 20:30, presso l’Hotel della Valle di Agrigento, sarà inaugurato il secondo semestre di “Formare l’Eccellenza”, dedicato alla Gestione e al Management della Farmacia. Il network formativo, nato dalla collaborazione tra Agifar Ag (Giovani Farmacisti Agrigento) e Federfarma Agrigento, in sinergia con numerose aziende farmaceutiche ed importanti Atenei italiani, nasce con l’intento di realizzare sul territorio eventi formativi gratuiti, aperti a farmacisti titolari e collaboratori. Grazie alla disponibilità di Docenti di alto profilo, il network assicura una formazione continua divisa in due semestri. Il primo è volto ad accrescere il Know how del farmacista su tematiche di tipo scientifico e paratico, il secondo verte sul valore della comunicazione e su tematiche di natura manageriale. Il corso, che apre il secondo semestre di quest’anno dal titolo “Il consiglio e il cross selling in Farmacia”, tratterà dell’importanza del rapporto farmacista/cliente-paziente e della valorizzazione del consiglio del professionista formato e competente. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione che in questi anni il nostro network ha instaurato con Mylan, azienda farmaceutica che dedica grande cura all’aspetto formativo del farmacista e tenuto dalla D.ssa Gabriella Daporto, Farmacista Consulente, Docente nell’ambito di corsi di formazione per la farmacia. L’Agifar di Agrigento comunica inoltre che sul sito internet, all’indirizzo www.agifarag.it, è possibile consultare le numerose iniziative organizzare dall’associazione Giovani Farmacisti di Agrigento, oltre alle modalità di iscrizione e partecipazione ai corsi. Sul sito inoltre sono sempre consultabili i tutti i numeri di “Theriakè”, la rivista mensile dell’Agifar, in cui ogni mese è riportato un sunto dell’incontro formativo del mese precedente, mentre alla voce “Gli appunti di Formare l’Eccellenza” sono sempre disponibili i punti focali di ciascun argomento trattato