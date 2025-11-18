Per la giovane band agrigentina si apre un futuro tutto da scrivere

Dai piccoli palchi della provincia alla ribalta nazionale. I Dixit, giovanissima band agrigentina, hanno trionfato al Cantagiro 2025, aggiudicandosi la vittoria nella categoria dedicata alle band emergenti. Un risultato di grande rilievo per un gruppo nato da poco, al debutto assoluto sulla scena romana, che appena qualche mese fa aveva annunciato la partecipazione alla storica manifestazione musicale fondata da Ezio Radaelli.

Sul palco della finale i Dixit hanno presentato il loro primo singolo, “As Always”: un brano dalle sonorità ruvide, attraversato da una pulsazione punk contemporanea e da una scrittura immediata ed essenziale. Accanto all’inedito, la band ha proposto una versione energica e fedele di “Blitzkrieg Bop” dei Ramones, omaggio dichiarato alla tradizione punk internazionale, una delle principali fonti d’ispirazione del gruppo.

«Siamo increduli e felicissimi! Vincere il Cantagiro è un grande onore. Abbiamo sempre detto di voler rappresentare qualcosa di grande e questa vittoria ci dà la forza di continuare a sognare, restando con i piedi per terra. Eravamo tra i più giovani in gara, ma abbiamo trasformato il nostro gap anagrafico in un punto di forza. Il duro lavoro e la serietà di ciascuno di noi ci hanno portati fin qui. Siamo fieri del risultato e dell’affetto ricevuto», commentano i Dixit.

E il mondo della musica non ha tardato a farsi vivo: già subito dopo la finale diversi addetti ai lavori hanno manifestato interesse a seguire la band, proponendo percorsi professionali e nuove opportunità. Un segnale importante per un gruppo in rapida ascesa, capace di attirare l’attenzione per autenticità, energia e una visione artistica già sorprendentemente definita. Nonostante l’entusiasmo e le prospettive di nuove collaborazioni, i Dixit restano fedeli alla propria identità: una miscela di impeto giovanile, ricerca sonora e radicamento culturale.

«Questa vittoria non è un arrivo, ma un inizio», sottolineano. «Vogliamo continuare a crescere e portare in giro il nostro progetto con la stessa passione che ci accompagna dal primo giorno». Con il successo al Cantagiro 2025 e un orizzonte ricco di possibilità, per i Dixit si apre davvero un futuro tutto da scrivere.

