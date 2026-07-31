Il tribunale ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari per padre e figlio, di 68 e 41 anni, indagati per la morte di 4 cuccioli nel quartiere San Michele di Sciacca. Secondo il giudice, per il sessantottenne non ci sono gravi indizi di colpevolezza per disporre una misura cautelare.

L’anziano, durante l’interrogatorio preventivo, aveva risposto alle domande del giudice sostenendo che dei cani si occupava il figlio.

Per il figlio quarantenne l’ipotesi di reato è stata riqualificata in maltrattamento di animali aggravato dalla morte dei cuccioli lasciati sul terrazzo di un’abitazione sotto il sole cocente e con temperature al di sopra dei 40 gradi.

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