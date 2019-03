I costumi di Piana degli Albanesi nella Mostra Arte e Tradizione del Costume in sicilia. Poesie e trame d’arte. Esposizione e Sfilate.

9 Marzo ore 17:30 Sala Fazello Museo Archeologico Pietro Griffo

Interventi

Dott. Ssa Doresita Marino curatrice dell’evento

Prof. Stefano Schirò: “Brezi le cinture della tradizione di Piana degli Albanesi”

Giuseppina Demetra Schirò: Costumi Tradizionali femminili di Piana degli Albanesi

Recitazione Poesie del libro.

Vestiranno le ragazze in costumi tradizionali di Piana degli Albanesi.

All’interno della Mostra Arte e Tradizioni del Costume in Sicilia, a cura di Doresita Marino

giorno 9 Marzo alle ore 17:30 al Museo Archeologico Pietro Griffo nella sala Fazello lo sguardo sarà rivolto, alla collezione dei costumi tradizionali di Piana Degli Albanesi, memoria non solo del multiculturalismo del costume e della storia di Sicilia ma anche dell’affetto ereditario che la lega ad Agrigento, attraverso il loro antenato Giuseppe Schirò poeta e letterato amico di Luigi Pirandello, testimoniata dalle preziose lettere scambiate tra gli studiosi e oggi conservate alla biblioteca Luigi Pirandello di Agrigento.

Nel solco di questa memoria identitaria, la curatrice Doresita Marino invita un piccolo gruppo di Piana degli Albanesi, che rende omaggio alla città di Agrigento, con la loro presenza e i loro costumi tradizionali di famiglia, partecipando domenica 10 Marzo alla sfilata conclusiva della 74°edizione del Mandorlo in Fiore. Ma non solo, il Prof. Stefano Schirò uno dei componenti del gruppo in memoria dell’antenato poeta Giuseppe Schirò, vuole offrire alla città di Agrigento un incontro culturale attraverso la presentazione del suo libro di poesie Brezi, il cui titolo trae origini dalla cintura del loro costume tradizionale: Può la poesia indicare nuove vie? La risposta dell’autore Stefano Schirò è affermativa – poiché essa ha un ruolo taumaturgico, illuminante, funge da carezza potente, disserra le porte del bello, in tutte le sue forme: sia esso un volto nascosto dietro un burka, un’opera d’arte, una mano, un verso dei Salmi o del Corano. L’insieme di questi versi formano una specie di famiglia, una cintura, da qui il titolo BREZI.

La presentazione del libro vuole essere occasione per avvicinare la cittadinanza alla cultura Arbëreshe. Oltre alla recitazione di alcune poesie, i partecipanti vestiranno nel loro costume tradizionale per esporre tutte le curiosità legate ai loro abiti preziosi che subiscono l’influsso orientale e bizantino caratterizzato da stoffe ricamate di seta oro e argento, e da monili decorativi come la cintura Brezi e i preziosi gioielli tradizionali in un omaggio alla storia delle arti decorative.

Un’ulteriore evento culturale molto importante per la Città di Agrigento in occasione della 74°edizione del Mandorlo in Fiore che s’inserisce all’interno della Mostra Arte e Tradizione del Costume in Sicilia curata dalla storica dell’arte Doresita Marino che aggiunge- in una festa come quella della festa del mandorlo in fiore che promuove le tradizioni folkloriche internazionali, non poteva essere omessa l’attenzione nei confronti di Piana Degli Albanesi sia per la memoria identitaria del loro costume che oggi assume una funzione simbolica e multiculturale, sia per la tradizione artigianale nell’arte del ricamo e delle arti decorative sia per le espressioni orali trasmesse da generazione in generazione, e ancora per il legame storico che unisce Piana degli Albanesi e Agrigento attraverso il rapporto culturale di due grandi poeti del 900 Giuseppe Schirò e Luigi Pirandello.