Dall’albo pretorio dell’Ente Parco le delibere riguardanti le liquidazioni recenti e prossime per la realizzazioen di alcuni eventi culturali nella città di Agrigento

Liquidazione della somma di Euro 6.400,00 I.V.A. compresa relativa all’anticipazione per la realizzazione della rassegna musicale “I venerdì jazz al Palacongressi”, svolta, dal 07 febbraio all’11 aprile, presso la sala Zeus del Palacongressi di Agrigento (Ditta: Associazione musicale Musikania)

Liquidazione a saldo della somma di 135.566,40 I.V.A. compresa inerente alla realizzazione di una mostra sui Chiaromonte e di una sala immersiva sulla vita quotidiana nel Medioevo all’interno delle iniziative collegate a “Agrigento capitale della cultura 2025”.

Liquidazione della somma di Euro 8.800,00 I.V.A. compresa relativa alla realizzazione dello spettacolo “L’Ebreo”, con Nancy Brilli, svolto il 10 aprile 2025, presso il Palacongressi di Agrigento. (Ditta: Società per Attori S.r.l. CIG)

Impegno e liquidazione della somma di Euro 112.708,05 inerente alla percentuale sugli incassi per la realizzazione della mostra “I Tesori d’Italia- Il Novecento delle Fondazioni” presso Villa Aurea. Periodo 01 gennaio – 31 marzo 2025. (Ditta: Consorzio Progetto Museo S.c. a r.l.)

Aggiudicare definitivamente, l’importo di euro 77.500,00, nelle more del perfezionamento delle verifiche dei requisiti, per la realizzazione delle attività di cui al progetto SPHAIROS – Incontri Filosofici nei luoghi di Empedocle “Dentro e fuori la caverna di Platone” all’Associazione culturale “Centro Culturale Editoriale Pier Paolo Pasolini”, con sede in Agrigento, via Atenea,

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp