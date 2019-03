L’allenatore dell’Olimpica Akragas, Giovanni Falsone, ha convocato 19 giocatori per la sfida di domani, domenica 3 marzo, in trasferta contro il Villabate, alle ore 15, valevole per la decina giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A.

Ecco la lista:

Casella

Altamore

Puccio

Ortugno

Daoudi

La Rocca

Chiazzese

Trupia

Maniscalco

Lo Curto

Castaldo

Incardona

Parlapiano

Cimino

Settecase

Bellavia

Santangelo

Coniglio

Nobile

Falsone

Squalificato: Musa