Gli agenti della polizia municipale, nell’ultimo fine settimana, tra piazza Aldo Moro, l’area attorno a Porta di Ponte, via Pirandello, piazza Marconi e via Acrone, hanno elevato 49 contravvenzioni per divieto di sosta. Le 49 multe sono andate ad aggiungersi a quelle elevate nei tre fine settimana precedenti e si è arrivati a ben 190 contravvenzioni per divieto di sosta in un mese. A nulla sono serviti fino ad ora i controlli e le stangate dei vigili urbani. Questione di inciviltà e non solo.