il Comune di Agrigento ha concesso una serie di contributi ad associazioni culturali locali. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle attività collegate ai recenti eventi cultuarli locali

Tra gli appuntamenti principali figurano il Natale 2024, la Sagra del Mandorlo in Fiore e un progetto di video mapping sulla Stazione centrale della città.

Le somme distribuite ammontano, in gran parte, a 1.800 euro per ciascuna associazione, a eccezione di due casi. La Pro Studio di Cristian Vassallo ha ricevuto un contributo pari a 149.328 euro per l’allestimento del video mapping e un importo di 4.000 euro all’Associazione Bandistica Intercomunale V. Bellini.

Tra le realtà coinvolte compaiono numerosi gruppi folkloristici e culturali di lunga tradizione: Associazione Folk Città di Agrigento, Terra du Suli, Antico Rabbato, Fiori del Mandorlo, Compagnia di Tradizioni Popolari, Sicilia 2000, Akropolis, e Geniality APS. Tutte impegnate nella valorizzazione della tradizione siciliana attraverso musica, danza, e rappresentazioni popolari. Una quota minore, pari a 800 euro, è stata assegnata all’Associazione Nuovo Millennio – Report Sicilia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp