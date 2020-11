I consiglieri in aula Sollano, primo test per il centrodestra

Tutto pronto per il primo test del centrodestra ad Agrigento. Il cartello che dopo l’apparentamento ha contribuito all’elezione del sindaco Francesco Miccichè, portando in Aula Sollano ben 16 consiglieri, sarà chiamato alla prima prova di forza, ovvero l’elezione del presidente. Partita facile, secondo il pronostico, contro gli 8 consiglieri dell’opposizione, compreso il candidato sindaco sconfitto Lillo Firetto che per la legge elettorale vigente ha diritto a sedere in aula come capo d’opposizione. Il consiglio, dunque, sarà chiamato a esprimersi, con voto segreto e proprio per questo motivo, nonostante l’emergenza Covid19, la seduta si terrà in presenza. La presidenza dovrebbe andare a Forza Italia, il nome dovrebbe essere quello di Giovanni Civiltà. La vicepresidenza dovrebbe andare ad una donna: Teresa Nobile, la più votata tra le donne, parte con i favori del pronostico.

Ecco come sarà composto il nuovo organo consiliare: alla lista “Cambiamo rotta” sono stati assegnati 4 seggi che andranno a Teresa Nobile, Alessandro Sollano, Francesco Alfano e Flavia Contino). Tre invece i rappresentanti in Consiglio di “Uniti per la città”: Marco Vullo che in quanto consigliere più votato presiederà la prima seduta, Angelo Vaccarello, Ilaria Settembrino); altrettanti a Forza Italia: Simone Gramaglia, Carmelo Cantone, Giovanni Civiltà. Quest’ultimo tra i favoriti per rivestire il ruolo di presidente. Due alla lista “Facciamo squadra” e sono Davide Cacciatore e Valentina Cirino. Claudia Alongi e Gianni Tuttolomondo nel doppio ruolo di assessore consigliere, andranno a rappresentare Diventerà bellissima. Per Fratelli D’Italia nell’organo consiliare: Gerlando Piparo ed il coordinatore provinciale Fabio La Felice.

Del drappello d’opposizione, sulla carta, perchè molto potrebbe cambiare secondo logiche politiche, invece fanno parte Nino Amato (fino ad ieri assessore della giunta Firetto) e Mario Fontana, eletti con la civica “Andiamo avanti”. Altri due seggi per “Buongiorno Agrigento: il riconfermato Pietro Vitellaro e Margherita Bruccoleri. Altro ex assessore che sarà in minoranza è Nello Hamel e con Alessia Bongiovì rappresenterà la lista “Agrigento rinasce”. Infine un solo consigliere alla lista “Onda” che fa riferimento al deputato regionale Carmelo Pullara e che avrà come rappresentante in Consiglio il riconfermato Pasquale Spataro. In ultimo, il seggio che spetta a Firetto.