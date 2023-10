Consigli di Papa Francesco al mondo della scuola. Li ha lanciati nelle settimane scorse, quasi all’inizio dei questo nuovo anno scolastico 2023-2024, che in Italia è ufficialmente iniziato un mese fa, proprio mentre a Roma si concludeva un importante Convegno, sui temi dell’istruzione, promosso dall’Unione Mondiale degli insegnanti cattolici.

Ecco in estrema sintesi i consigli del Papa, che credo vadano bene per tutti gli insegnanti, cattolici e non, che esercitano il loro delicatissimo servizio nei vari tipi di Istituti di ogni ordine e grado in Italia e non solo, dalla Scuola dell’Infanzia all’Università.

“State attenti – ha ammonito Papa Francesco – alle colonizzazioni ideologiche”; ed inoltre…“…è importante avere bravi e saggi educatori negli anni della formazione”:….“bisogna coltivare ed accrescere continuamente “l’arte di educare“. Particolarmente importante quest’ultimo ammonimento: “…educare è un’arte che si apprende anche man mano….nel corso degli anni….non ritenendosi mai insegnanti perfetti che nulla hanno più da apprendere,… ma bisognosi sempre di apprendere e di capire meglio gli alunni…….”.

Assolutamente fondamentale nel pensiero di Papa Francesco è evitare “la colonizzazione ideologica che distrugge la personalità umana”.

Una problematica questa della colonizzazione, che sembra essere balzata d’attualità, proprio in questi giorni, se è vero che dal “Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito”– così come di recente ha deciso di chiamarsi), – siano state rilevati taluni atteggiamenti davvero molto discutibili da parte di alcune fasce di studenti che frequentano istituti di scuola secondaria superiore, in cui pare che siano stati esposti striscioni con frasi di approvazione di quanto compiuto da Hamas nello Stato d’Israele. Se vera, un’approvazione gravissima, perché, quanto attuato da Hamas è in stridente contraddizione con i valori fondanti della nostra Costituzione, che i nostri studenti, specie se di scuole superiori, dovrebbero ben conoscere e rispettare.

Un comportamento quello di Hamas deplorato anche da Papa Francesco, che ha parlato del “diritto di Israele di difendersi, quando si viene attaccati” ed invitato ufficialmente Hamas “ad abbandonare la via della violenza ed a liberare subito gli ostaggi” .

E ancora…tra gli ammonimenti di Papa Francesco, anche il suggerimento agli insegnanti, di far comprendere “cosa è una novità che fa crescere e cosa è una ideologizzazione,… una colonizzazione ideologica”.

Perché ha ribadito che “Oggi le colonizzazioni ideologiche distruggono la personalità umana e quando entrano nell’ educazione fanno delle stragi“.

Si tratta di espressioni così significative e messaggi così chiari che davvero non hanno bisogno di spiegazione. Chi scrive ha trascorso tanti anni nel mondo della scuola, nei vari tipi di istruzione; e correggendo, quando necessario il tiro, magari , in qualche caso, facendo retromarcia, ha via via capito sempre più, che davvero educare è un’arte; un’arte che – come leggo anche in questi giorni – davvero si apprende anche man mano….nel corso degli anni….non ritenendosi mai insegnanti perfetti che nulla hanno più da apprendere,… ma bisognosi sempre di apprendere e di capire meglio gli alunni.