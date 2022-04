I colori della Primavera nella moda di questi nostri giorni

Sta arrivando la Primavera, tempo di moda, di colori nuovi e di tanta voglia di riaprirsi alla vita. Ne parliamo con Gabriella Bellavia, esperta di moda, direttrice dello storico negozio boutique di famiglia a Porto Empedocle.

“Credo che oggi la donna sia più che dinamica, dovendo ricoprire più ruoli nel corso della sua giornata: è mamma, è moglie, è amante, è lavoratrice – racconta l’esperta. – Noi donne abbiamo il dono ed il privilegio del multi potenziale. Se dovessi confessare ciò che amo maggiormente, quando costruisco un look, direi che è quello di esaltare la femminilità, non dimenticando mai di raccontare il concetto di eleganza, di classe e, soprattutto, di esaltazione della personalità”.

-Dunque la fine della moda preconfezionata?

“Non amo la moda preconfezionata – risponde. Unica certezza per quanto riguarda i colori sarebbe quella di abolire il nero. Propongo look dei colori accesi e vivaci. Penso che la pandemia abbia fatto la sua parte, perché comunque c’è sempre una relazione tra moda e cambiamenti socio culturali così alla fine i colori esprimono e raccontano ciò che stiamo vivendo. Dopo due anni di pandemia, gli stilisti hanno immaginato una moda carica di colori divertenti, gioiosi, audaci ma soprattutto luminosi. Forse troveremo o comunque ci avvicineremo, alla felicità usando con abilità il colore. Ed allora non ci resta che coprirci di colore contro la noia, la tristezza, per immaginare e sognare un futuro promettente.

Lasciamoci andare all’esotico arancione – consiglia Gabriella Bellavia – alla freschezza dell’azzurro, alla vitalità che esprime ed emana il giallo. Abbandoniamoci al rosa, cosicché ci sentiremo più serene e renderemo più tranquille le nostre giornate e magari avremo la sensazione di sentirci eterne ragazze. Fantasie a fiori e farfalle – conclude Gabriella Bellavia – servono per raccontarci quella primavera e quella rinascita, a cui tutti aspiriamo!”.

MARIA ROSSO