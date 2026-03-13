I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno incontrato gli studenti dell’Istituto comprensivo statale “G. A. De Cosmi” di Sant’Angelo Muxaro nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e alla promozione della cultura della legalità. L’incontro, ospitato presso l’oratorio parrocchiale gentilmente messo a disposizione da don Giovanni Fregapane, ha coinvolto gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria del territorio, offrendo un momento di confronto su tematiche di particolare attualità e rilevanza sociale.

Nel corso dell’evento i militari dell’Arma hanno affrontato, con un linguaggio semplice e diretto, temi quali il bullismo, il cyberbullismo, i rischi connessi all’utilizzo improprio della rete e l’importanza di comportamenti improntati al rispetto reciproco e alla responsabilità nell’uso delle tecnologie digitali. Attraverso esempi concreti e momenti di dialogo con gli studenti sono state illustrate anche le possibili conseguenze, anche sotto il profilo legale, di comportamenti aggressivi o discriminatori, evidenziando come il bullismo e il cyberbullismo non siano semplici “scherzi”, ma comportamenti che possono provocare conseguenze profonde sul piano umano e giuridico.

All’incontro hanno preso parte anche il vicesindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito, e la responsabile dei Servizi sociali del Comune, Francesca Cuffaro, che hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e comunità locale nella prevenzione di fenomeni che incidono profondamente sulla crescita e sul benessere dei più giovani. La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. A. De Cosmi”, Graziella Parrello, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando come «il confronto diretto con l’Arma dei Carabinieri rappresenti un’opportunità preziosa per aiutare gli studenti a comprendere i rischi del bullismo e del cyberbullismo e a sviluppare una maggiore consapevolezza nell’uso delle tecnologie digitali».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nelle attività di educazione alla legalità rivolte agli studenti, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza dei rischi legati a determinati comportamenti e favorire la diffusione dei valori del rispetto, della responsabilità e della convivenza civile.

