I carabinieri accorrono per una lite in famiglia e trovano droga: denunciato trentenne

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Agrigento e i loro colleghi della Tenenza di Favara accorrono per sedare una lite in famiglia e trovano droga. Trovati e sequestrati circa 30 grammi di hashish. Un operaio trentenne, residente a Favara, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica della città dei templi.

L’indagato deve rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono giunti in un’abitazione nel centro abitato favarese per una lite in famiglia. Appena dentro hanno sedato un’accesa discussione, preceduta da minacce, fra due fratelli, nata per futili motivi.

Il trentenne, particolarmente agitato, ha insospettito gli uomini in divisa, i quali hanno effettuato una perquisizione, che ha permesso di sequestrare alcuni involucri contenenti quasi trenta grammi hashish.

