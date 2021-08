I bianchi del Vulcano: decine di cantine dell’Etna a ‘Piccolo è bello’

Giunto alla terza edizione “Piccolo è bello” è l’evento di Fondazione Italiana Sommelier ideato da Agata Arancio in cui i piccoli Vignerons dell’Etna illustrano le loro trame di racconti agricoli e umani, attraverso i vini dei loro vigneti in un territorio unico e perfetto come quello dell’Etna. Decine le cantine presenti alla manifestazione.”Quest’anno – spiegano gli organizzatori – scopriremo la potenzialità dei Bianchi del Vulcano e la loro espressione nel tempo”.

Cornice dell’evento, che si svolgerà sabato 28 agosto a partire dalle 19, sarà per il secondo anno consecutivo la Tenuta di Feudo Vagliasindi a Randazzo, di Paolo e Corrado Vassallo. Ospiti musicali della serata la funky band “Ridillo” e il loro pop a base di Funky, Soul, Jazz, Afro-Brasil, Folk e Lounge. (ANSA).