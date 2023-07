Sotto il segno della creatività e dell’arte, si è tenuta ieri presso la sala Fazello del Museo Archeologico di Agrigento la manifestazione intitolata “I bambini protagonisti di Agrigento capitale della cultura”. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta delle classi VA e VB del plesso De Cosmi, che hanno presentato un coinvolgente cortometraggio, realizzato sotto la guida della regista e direttrice di produzione, la docente Rita Monella, e con il prezioso contributo del montaggio di Salvatore D’Oro.

La manifestazione ha rappresentato un’importante opportunità per i giovani studenti di esprimere la propria creatività e di vivere un’esperienza unica nel mondo dell’arte cinematografica. Il cortometraggio presentato dalle classi VA e VB ha catturato l’attenzione del pubblico presente, offrendo uno sguardo originale e autentico sulla cultura e sulla storia di Agrigento.

Tra i partecipanti all’evento erano presenti anche il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Costanza e, a rappresentare l’amministrazione comunale, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Civiltà e l’Assessore al bilancio Patrizia Lisci. La presenza delle istituzioni locali ha sottolineato l’importanza che la città di Agrigento attribuisce alla promozione dell’arte e della cultura tra i più giovani.

A impreziosire ulteriormente la manifestazione, si è esibito l’ensemble del Margherita Hack, un gruppo musicale di talentuosi giovani artisti coordinati dai docenti Giuseppe Villa, Ornella Compagno, Letizia Amico e Marisa Bonfiglio. La loro esibizione ha aggiunto una nota di allegria e fascino all’atmosfera dell’evento, creando un connubio perfetto tra musica e cinema.

L’iniziativa “I bambini protagonisti di Agrigento capitale della cultura” è stata un grande successo, evidenziando il talento e la passione dei giovani studenti per l’arte e la creatività. L’evento ha dimostrato l’importanza di offrire agli studenti occasioni di espressione artistica e di valorizzare il patrimonio culturale del territorio.

La città di Agrigento si conferma così una fucina di talenti e un luogo dove l’arte e la cultura trovano spazio e riconoscimento. Manifestazioni come questa sono fondamentali per stimolare la crescita culturale dei giovani e per promuovere Agrigento come polo artistico e culturale di rilievo.

L’appuntamento di ieri al Museo Archeologico è stato un importante tassello nella costruzione di una società che investe nel futuro delle nuove generazioni, offrendo loro opportunità concrete di espressione e valorizzazione delle proprie capacità artistiche. Grazie all’impegno e alla dedizione degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e delle istituzioni locali, Agrigento continua a brillare come una città di cultura, arte e innovazione.