I 170 anni della polizia di Stato, ecco i poliziotti agrigentini premiati

Durante la cerimonia dei 170 anni dalla fondazione della polizia di Stato sono state consegnate numerose onorificenze al personale che si è distinto sul campo tra varie attività: arresti, contrasto allo spaccio di stupefacenti e al crimine organizzato, e operazioni di salvataggio.

I premiati con encomi e lodi

Encomio solenne al commissario capo Francesco Sammartino e all’assistente capo coordinatore Salvatore La Monica che, con “spiccate capacità professionali e notevole intuito investigativo, espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di sgominare un’organizzazione clandestina transnazionale, dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dando esecuzione, anche in territorio estero, a numerosi procedimenti cautelari”, Fiumicino 5 febbraio 2018.

Encomio solenne all’assistente capo Ivan Iannitti che, “evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, espletava un’attività di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo un donna rimasta bloccata sulla barriera frangiflutti a causa delle avverse condizioni marine e meteorologiche”, Agrigento 4 ottobre 2017.

Encomio solenne al vice sovrintendente Riccardo Pagnottella che, “evidenziando spiccate capacità professionali e non comune senso del dovere, effettuava un intervento di soccorso pubblico in favore di una donna esanime in mare che, nonostante trasportata sulla battigia con rilevante sforzo fisico e in condizioni ambientali disagevoli, veniva sottoposta alle manovre di rianimazione cardio-polmonare e decedeva dopo il trasporto presso il locale nosocomio”, Lampedusa 3 ottobre 2018.

Encomio all’assistente capo Carlo Contino che, “evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di soccorso pubblico in favore di un minore di due anni in grave crisi respiratoria”, Porto Empedocle 26 aprile 2017.

Encomio all’assistente capo coordinatore Fabrizio Galante che, “evidenziando capacità professionali, espletava un intervento di soccorso pubblico che permetteva di trarre in salvo un uomo con intenti suicidi”, Canicattì 11 gennaio 2018.

Encomio all’assistente capo coordinatore Nicolò Milioto e lode al vice sovrintendente Riccardo Pagnottella, all’assistente capo coordinatore Francesco Contino e all’assistente capo coordinatore Antonio Rotolo perché, “evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività investigativa che consentiva di trarre in arresto un individuo per tentato omicidio, sequestro di persona e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale”, Sciacca 20 ottobre 2017.

Lode concessa all’assistente capo coordinatore Gianluca Sterrantino e all’assistente capo coordinatore Calogero Marchetta perché, “evidenziando capacità professionali espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto resosi responsabile del reato di tentato omicidio”, Agrigento 10 gennaio 2018.

Lode concessa al vice ispettore Luigi Tuminelli, al vice sovrintendente Massimo Anitra, all’assistente capo coordinatore Raffaele Castaldo, all’assistente capo coordinatore Giuseppe Mannina e all’assistente capo coordinatore Rosario Schillaci perché “evidenziando capacità professionali, espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia 7 soggetti extracomunitari ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di sequestrare oltre mezzo chilo di hashish”, Agrigento 15 settembre 2017.

Lode concessa agli assistenti capo Giuseppe Fabio Sferrazza, Angelo Aquilino, Francesco Giugno, Luca Alaimo e Giovanni Balistreri perché “evidenziando capacità professionali, espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto responsabile dei reati di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, detenzione illegale di munizionamento e danneggiamento aggravato”, Palma di Montechiaro 25 novembre 2017.