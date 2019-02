Hospice di Agrigento, proseguono gli appuntamenti di lettura con gli autori

Proseguono gli appuntamenti con la cultura promossi in questi anni dall’U.O. Hospice – Clinica del Dolore di Agrigento che si inseriscono all’interno del percorso di umanizzazione e che hanno come fine quello di coinvolgere non solo gli addetti ai lavori ma anche la cittadinanza.

L’idea di intrecciare l’ambito scientifico con quello culturale è nata con l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori sanitari e i cittadini sull’importanza di promuovere la “cultura del sollievo”.

Il 2019 si apre con una nuova programmazione degli appuntamenti dedicati a scrittori e alla presentazione dei loro libri.

In particolare:

– Giovedi’ 14 febbraio alle ore 16.30 verrà presentato il libro dal titolo “Solo amore tra di noi” a cura di Maria D’Alessandro e Clara Montalbano presso la sala Biblioteca dell’Hospice.

– Giovedi’ 21 marzo ore 16.30 verrà presentato il libro dal titolo “Il peso della felicità” di Alfonsa Farruggia.

– Venerdì 26 aprile ore 16.30 verrà presentato il libro dal titolo “Il retro del cuore” di Florinda Bruccoleri.

Queste iniziative si intrecciano con momenti passati che hanno visto l’Hospice divenire centro propulsore di numerose ed energiche campagne di comunicazione finalizzate a sviluppare e diffondere trasversalmente la filosofia delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore.

Il 14 Febbraio del 2014 è stato presentato il libro “la ragazza con il piercing al naso” di Rosetta Papa

Il 23 Dicembre 2017 è stato presentato il libro “Alla vita così com’è” di Giovanna Ferraro

Il 25 Maggio 2018 è stato presentato il libro “Il cannolo di Anna” di Antonino Sandullo

L’11 Novembre 2018 è stato presentato il libro “Sonetti sicani” di Francesco Setticasi