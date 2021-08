Hola è stata adottata insieme alla sua amica gattina

Hola, la cucciola di lanciata da un’auto lo scorso 13 aprile a Menfi e rimasta cieca, molto probabilmente per i traumi riportati, è stata ufficialmente adottata. Ma come aveva richiesto l’Oasi Ohana (il rifugio fondato sei anni fa da Chiara Calasanzio a Santa Margherita di Belice) che l’ha salvata dalla strada, insieme a Hola la famiglia adottante ha preso con sé anche Micia, la gattina recuperata per strada che è diventata l’amica del cuore di Hola: le due sono ormai inseparabili e dividerle sarebbe stato crudele. La coppia di amichette partirà il 24 agosto per Osnago (Lecco), dove ad attenderle ci sarà la loro nuova mamma, Paola.

Il percorso che ha portato all’adozione non è però stato semplice: vista da delicatezza della situazione, nonché la grande responsabilità nei confronti di una cagnolina che ha già tanto sofferto per colpa della brutalità umana, l’Oasi è stata estremamente selettiva e rigida nei controlli per affido, tanto che le prime cinque richieste di adozione, dapprima selezionate, sono state successivamente bocciate per alcune criticità emerse in un secondo momento, sempre però prima che la cagnolina e la sua amica gattina partissero (proprio per questo sono verifiche che vengono fatte PRIMA della partenza). I controlli pre affido prevedono infatti una valutazione, da parte di volontarie esperte, delle condizioni familiari e logistiche in cui verrà inserito l’animale: dal tipo di abitazione al nucleo familiare, dal lavoro degli adottanti alla disponibilità di tempo da destinare ai pets. Solo quando ci sono tutte le condizioni necessarie gli animali possono finalmente partire.