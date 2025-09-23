AGRIGENTO – “Ho paura per me e per mio figlio”. Con queste parole, Massimiliano Patti esprime rammarico e preoccupazione per le condizioni delle strade di Agrigento, in particolare di viale Emporium, teatro del tragico incidente che ha recentemente tolto la vita a Marco Chiaramonti, la cui dinamica è ancora al vaglio di un’inchiesta giudiziaria.

Ai microfoni di Agrigento Oggi, Patti racconta di aver segnalato più volte agli enti competenti le buche pericolose, soprattutto per i centauri. “Non so se siano intervenuti – ammette – ma devo sollecitare nuovamente un intervento urgente, perché percorrere queste strade è diventato impossibile”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp