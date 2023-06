“Hello world”, il viaggio delle allieve della scuola di danza di Elena Alongi al teatro Pirandello

È andato in scena il quindicesimo saggio di danza dell’Asd Arte e Danza di Elena Alongi. Le giovani ballerine sono tornate sul palco del teatro Pirandello di Agrigento, stracolmo per l’occasione, domenica, 11 giugno, per presentare lo spettacolo “Hello world”. Un viaggio nei paesi del mondo ed è stato emozionante, divertente, di grande insegnamento. Attraverso il viaggio di una giovane fanciulla, sono stati toccati temi come la pace nel mondo, la fratellanza, il coraggio e la diversità, tutto immerso in colori, golosità, tradizioni, bellezze ed armonia. A condurre la serata la giornalista Valentina Alaimo. Uno spettacolo che ha entusiasmato il pubblico presente che non ha risparmiato applausi anche a scena aperta. I corsi di danza classica, moderna, contemporanea e hip hop della scuola di Elena Alongi riprenderanno il prossimo mese di settembre, in estate le allieve saranno impegnate in diverse manifestazioni estive.