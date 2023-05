Hanno trasmesso la partita al circolo con la scheda domestica: cinque assoluzioni

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Katia La Barbera, ha assolto “per tenuità del fatto” cinque empedoclini accusati di violazione del diritto d’autore. Si tratta di Cristofè Infurna, Giuseppe Infurna, Giampiero Salemi, Mariano Ferrara e Calogero Calcetti. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Giuseppe Aiello, I fatti risalgono al 16 settembre 2018. Secondo l’accusa, in occasione della partita di campionato fra Juventus e Sassuolo, i carabinieri della stazione di Porto Empedocle, accompagnati da un delegato Sky, in occasione di un controllo nelle sale gioco di Porto Empedocle avrebbero riscontrato le irregolarità. La contestazione era quella di aver trasmesso il match in assenza di un contratto che consentisse la visione anche in un esercizio pubblico. Durante il processo la difesa ha fatto emergere che durante la partita nn vi fossero clienti e che si è trattato di un episodio sporadico.