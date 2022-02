Hanno rubato vestiario in un altro negozio: denunciate due donne

Domenica 23 gennaio erano state arrestate, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, per furto d’abbigliamento in un negozio del Centro commerciale “Città dei Templi”, a Villaseta. Nelle ultime ore sono finite nuovamente nei guai. Quello stesso giorno infatti avevano rubato vestiario in un altro negozio della stessa struttura commerciale.

I poliziotti hanno raccolto la denuncia dell’esercente e l’hanno, naturalmente, trasmessa alla Procura della Repubblica di Agrigento. Anche in questo caso, le due ragazze tunisine, entrambe ventunenni, da anni domiciliate nel centro storico della città, sono state nuovamente denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per furto aggravato in concorso.