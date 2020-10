Hanno riportato traumi sparsi i due pedoni travolti da un’utilitaria

Hanno riportato traumi sparsi sul corpo i due pedoni, travolti da un’utilitaria, mentre stavano attraversando la strada, sulle strisce pedonali, tra le piazze Vittorio Emanuele. I due feriti sono un 60enne, e un extracomunitario 50enne, entrambi residenti ad Agrigento.

Al momento di attraversare la strada è sopraggiunta una Fiat Panda, con alla guida un agrigentino, nonché amministratore della Giunta uscente, il quale, verosimilmente non avrebbe fatto in tempo a frenare, ed ha centrato in pieno i due pedoni, rovinati sull’asfalto.

Uno dei due ha sbattuto contro il parabrezza, andato in frantumi. Evidente anche un’ammaccatura sulla carrozzeria dell’utilitaria. I due feriti con le ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Gli agenti della polizia Locale si sono occupati dei rilievi.