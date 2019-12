Hanno aggredito e rapinato una cinquantenne in centro storico, precisamente in via Boccerie. Tre minori sono finiti nei guai, e una volta identificati, denunciati per rapina e lesioni gravissime.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti. La donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove è stata ricoverata.

Poco più tardi gli agenti hanno individuato i tre presunti responsabili.