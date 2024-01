Il sostituto procuratore della Repubblica, Maria Barbara Grazia Cifalinò, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di cinque persone componenti di un’intera famiglia di Favara accusate di aver mentito a carabinieri e procura, durante la fase delle indagini, per coprire gli abusi sessuale di un familiare ai danni della figlia. La vicenda è culminata quattro mesi fa con la condanna a 7 anni e 10 mesi di reclusione di un netturbino favarese, riconosciuto colpevole in primo grado di aver picchiato e minacciato la figlia con lo scopo di abusare sessualmente di lei.

Altri tre familiari, in quella circostanza, sono stati condannati a 6 mesi di reclusione per l’accusa di favoreggiamento al principale imputato. Fra le contestazioni quella di avere colpito la figlia a calci e pugni per stordirla e violentarla. Adesso a rischiare il processo, con l’accusa di false informazioni al pubblico ministero, sono la madre, il fratello, la sorella e due zii della vittima. Secondo l’accusa, i cinque familiari avrebbero dichiarato il falso durante la fase preliminare delle indagini con lo scopo di coprire il parente.

I difensori degli indagati, fra gli altri gli avvocati Salvatore Cusumano e Davide Casà, avranno adesso 20 giorni di tempo per convincere la procura a non chiedere il rinvio a giudizio chiedendo un interrogatorio o presentando memorie e documenti.