“Ha violentato e picchiato la figlia”: chiesta condanna a 9 anni

Il pubblico ministero Gloria Andreoli a conclusione della requisitoria ha chiesto la condanna a 9 anni di reclusione per un netturbino cinquantacinquenne di Favara, arrestato il 10 gennaio del 2019, e poi tornato libero per scadenza dei termini, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della figlia. Nove mesi di reclusione, con le accuse di false dichiarazioni al pubblico ministero e favoreggiamento, sono stati invece chiesti per la moglie e due cognati, del principale imputato, che avrebbero mentito, quando furono chiamati a testimoniare, per sviare l’inchiesta.

I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno aggiornato l’udienza al 22 febbraio per le arringhe conclusive degli avvocati difensori Salvatore Cusumano e Davide Casà. Subito dopo sarà emessa la sentenza.

I fatti contestati al netturbino, risalgono al periodo, che va dal gennaio del 2016, fino al settembre del 2017. La giovane, dopo la separazione dal marito, era tornata a vivere dai genitori, insieme ai tre figli. In quel momento, secondo la ricostruzione, sarebbe iniziato l’incubo fatto di violenze sessuali, percosse e umiliazioni di ogni genere. In una circostanza il congiunto le avrebbe puntato una pistola contro, costringendola a raggiungerlo nella camera da letto, e sempre tenendo l’arma in mano, l’avrebbe spogliata e violentata.