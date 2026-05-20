La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività, della durata di 15 giorni, relativa ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sito nel centro della città dei templi, adottato dal questore Tommaso Palumbo, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato notificato all’interessato dal personale della locale Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento, dopo una serie di controlli effettuati dai poliziotti della sezione Volanti e della squadra amministrativa della Divisione Pasi, nel corso dei quali, è stata accertata la somministrazione di bevande alcooliche a minori di anni 18, ed in una occasione anche la vendita di alcolici ad un ragazzo quindicenne, con deferimento alla locale Procura della Repubblica.

L’attività commerciale, già sottoposta ad analogo provvedimento emesso nel mese di marzo del 2025 con ordinanza comunale a seguito della segnalazione della Questura, nonché a diverse sanzioni amministrative pecuniarie per dette gravi e reiterate violazioni. Il sopra provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini. Tale potere, diretta espressione dell’Autorità provinciale di Pubblica sicurezza, ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività, in special modo giovanile, messa a rischio dalla reiterata somministrazione di bevande alcoliche a minori di età.

Infine, dal primo gennaio scorso ad oggi il questore di Agrigento ha emesso 10 decreti di sospensione di attività commerciali ex art.100 Tulps, 5 di questi nella città di Agrigento, a seguito di accertate violazioni del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, nonché di frequentazione del locale di pregiudicati e per rilevanti episodi delittuosi avvenuti all’interno degli stessi.

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