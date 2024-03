I giudici della Corte di assise del Tribunale di Agrigento, presieduta da Giuseppe Miceli, hanno formalizzato l’incarico a tre psichiatri, Osvaldo Azzarelli, Eugenio Aguglia e Maurizio Marguglio, che si occuperanno della super perizia sul bidello 42enne di Favara, Adriano Vetro, al processo per l’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso a 62 anni il 29 novembre del 2022 nel suo studio.

Il 23 marzo inizieranno le visite, che dovrebbero concludersi, in due fasi, nella stessa giornata. Gli esiti della relazione, decisiva per decidere sulla condanna dell’imputato, saranno illustrati in aula il 6 giugno. La nuova perizia era stata chiesta dal pubblico ministero Elenia Manno e dai difensori di parte civile, gli avvocati Giuseppe Barba, Nicola Grillo e Vincenzo Caponnetto, legali dei familiari e dell’Ordine dei medici.

La difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Santo Lucia e Sergio Baldacchino, ha sempre sostenuto, l’incapacità di intendere e volere dell’imputato, ma le tre perizie effettuate nel tempo sono arrivate a conclusioni tutte diverse. Vetro è accusato di omicidio aggravato e detenzione di arma clandestina. Il movente sarebbe legato al mancato rilascio di un certificato necessario per il rinnovo della patente di guida.