Giudizio immediato per un 71enne di Bivona che nel novembre dello scorso anno avrebbe investito volontariamente un quarantottenne. La persona offesa, che riportò fratture multiple, si è costituita parte civile tramite l’avvocato Luca Trizzino. La difesa dell’imputato, sostenuta dall’avvocato Giovanni Vaccaro, ha chiesto un rito alternativo. Il giudice del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella ha così fissato la prossima udienza per il 12 dicembre. L’imputato venne arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Nell’ordinanza di custodia però venne esclusa l’aggravante dei futili motivi. Il motivo del gesto non è mai stato chiarito.